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ММК ищет "Женщину года"Сегодня в 16:01

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По творческим способностям.

9 июня в Магнитогорске пройдет творческий этап конкурса "Женщина года-2017", организованного профсоюзной организацией Группы ММК.

На отборочный тур заявилось около 50 представительниц прекрасного пола. Работницы предприятий, входящих в Группу ММК, а также муниципальных предприятий, частных организаций представили собственные презентации в произвольной форме. Члены жюри оценивали красочность выступления и творческий потенциал конкурсантки, обращая внимание на ее личные достижения и участие в общественной жизни коллектива и предприятия.

На творческий этап прошла 21 участница. Теперь им предстоит в течение пяти минут продемонстрировать свои творческие способности. Критериями оценки станут не только мастерство исполнения, эмоциональность, музыкальное оформление, но и массовость. Лучшие номера будут включены в финальное шоу.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", цели подобного мероприятия - повышение общественного статуса женщины, а также развитие ее социального, творческого и профессионального потенциала.

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