В свердловских паркингах появятся "частные" зоныСегодня в 16:51
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Уже подано 2000 заявок.
Машиноместа в крытых паркингах официально признаны недвижимостью, на которую можно зарегистрировать право собственности. Об этом сообщил и.о. руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области Игорь Цыганаш.
"Раньше оборотоспособность машиноместа была ограничена отсутствием у него физических границ. Таким образом, этот объект считался общедолевой собственностью. Теперь машиноместо можно обозначить естественными границами помещения паркинга (например, колонной или стеной), присвоить ему кадастровый номер и зарегистрировать право владельца на этот участок", - пояснил Цыганаш.
По его словам, с начала 2017 года в ведомство поступило свыше 2000 обращений от граждан, желающих застолбить право на индивидуальное парковочное пространство. Правда, пока интерес к новшеству проявляют в основном жители Екатеринбурга. Да и средние размеры машиноместа, на которое теперь можно зарегистрировать права, невелики: от 2,5 на 5,3 метра до 3,6 на 6,2 метра.
Стоит отметить, что данная новелла касается только крытых парковок в офисах или жилых домах. На паркинги во дворах она не распространяется.
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