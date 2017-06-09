Пяти домов.

Екатеринбургские чиновники все-таки отыскали средства на обновление фасадов домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018. Об этом свидетельствуют аукционы, размещенные мэрией на сайте гозакупок, передает "Уралинформбюро". Общая цена четырех лотов -12,2 миллиона рублей.

На эти средства предполагается привести в порядок фасады пяти домов: №6 по улице Крауля, №26а по Московской, №14 по Татищева, №38а по Лыжников, а также №35 по Крылова.

Ранее администрация опубликовала перечень из 2065 строений, фасады которых необходимо привести в порядок к ЧМ-2018. За чей счет будут облагорожены фасады остальных зданий вдоль гостевых маршрутов - пока неизвестно. Главный художник города Дмитрий Фогель заявлял, что работы по обновлению домов полностью лягут на плечи жителей. Тем, кто откажется вкладываться в ремонт, пригрозили судебными исками. Это вызвало бурю недовольства у горожан.

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