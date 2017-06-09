Киноманы назвали величайший фильм всех временСегодня в 17:47
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Родом из 70-х.
Стал известен величайший фильм всех времен по версии поклонников кино. Согласно опросу, проведенному журналом Empire среди 20 тысяч человек, первое место отдано картине "Крестный отец" (1972).
На второй строчке расположилась лента "Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар" (1980). На третьей позиции - "Темный рыцарь" (2008).
Замыкают пятерку лучших картин "Побег из Шоушенка" и "Криминальное чтиво", передает "Уралинформбюро".
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