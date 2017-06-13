×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Россия полностью избавилась от заринаСегодня в 08:11

  • Текст

Остатки запасов химоружия уничтожат к осени.

Россия уничтожила все запасы боевого отравляющего газа зарин. Об этом сообщил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия Валерий Капашин.

"Выполняя обязательства по международной Конвенции о запрещении химического оружия, в рамках федеральной целевой программы "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" мы полностью уничтожили еще один вид отравляющих веществ - зарин", - цитирует генерал-полковника "Интерфакс".

Ранее были уничтожены все имевшиеся запасы иприта и зомана. По словам Капашина, на сегодняшний день Россия избавилась от 98,9% запасов отравляющих веществ (39,5 тысячи тонн из имевшихся 40 тысяч).

Предположительно процесс уничтожения химоружия в России должен завершиться осенью 2017 года, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.

На вес мусора

На вес мусора

Во что влетят уральцам отходы?

Свинцовый завод "плавит" кресло мэра Дегтярска

Свинцовый завод "плавит" кресло мэра Дегтярска

Общественность не дремлет.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×