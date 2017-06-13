Остатки запасов химоружия уничтожат к осени.

Россия уничтожила все запасы боевого отравляющего газа зарин. Об этом сообщил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия Валерий Капашин.

"Выполняя обязательства по международной Конвенции о запрещении химического оружия, в рамках федеральной целевой программы "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" мы полностью уничтожили еще один вид отравляющих веществ - зарин", - цитирует генерал-полковника "Интерфакс".

Ранее были уничтожены все имевшиеся запасы иприта и зомана. По словам Капашина, на сегодняшний день Россия избавилась от 98,9% запасов отравляющих веществ (39,5 тысячи тонн из имевшихся 40 тысяч).

Предположительно процесс уничтожения химоружия в России должен завершиться осенью 2017 года, передает "Уралинформбюро".