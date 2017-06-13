×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Волонтеры теряют надежду найти пропавшего под Рефтинским 4-летнего мальчикаСегодня в 09:11

  • Текст

К поискам подключают военных.

Под Рефтинским четвертые сутки не могут найти 4-летнего Диму Пескова, который уехал в лес с родителями и потерялся. В выходные его поисками занимались более 500 человек - полицейские, следователи, спасатели и добровольцы. Как пишут в социальных сетях, сегодня число волонтеров уменьшилось.

"Люди устали, кто-то потерял надежду, кому-то на работу! Те, кто мог бы поехать (новички), заходят сюда (в соцсети - прим. ред.) получить информацию о необходимости своего участия, а тут многие пишут: "Все ж понятно. Уже бы все! Маленький ребенок не может столько пройти", - пишут в соцсети "ВКонтакте".

Как сообщил "Уралинформбюро" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по состоянию на утро 13 июня никакой новой информации о мальчике нет.

Ночью из-за сильного дождя поиски ребенка приостанавливались. Сейчас они возобновлены. "Сегодня операция будет проходить с еще большим размахом. Помимо полиции, Росгвардии, МЧС и добровольцев, к ней подключили и военнослужащих ВС РФ", - прокомментировал Горелых.

4-летний Дима Песков пропал утром 10 июня 2017 года. Ребенок приехал на Рефтинское водохранилище вместе с родителями. Мальчик пошел с отцом за дровами, а мать осталась в палатке. По дороге малыш закапризничал, отец отправил его обратно к матери. Палатка находилась примерно в ста метрах, однако до нее мальчик так и не дошел. По словам местных рыбаков, ребенок подходил к ним, спутав их палатку со своей, однако, поняв, что ошибся, он ушел обратно в лес. С тех пор о малыше ничего неизвестно.

Волонтеры высказывали предположения, что ребенка могли съесть медведи - с помощью тепловизора в лесу удалось насчитать трех косолапых. Однако охотники проверили берлогу - там следов мальчика не оказалось. Среди добровольцев все больше звучат предположения, что к исчезновению мальчика может быть причастен родной отец.

Ранее по теме:
Под Асбестом третьи сутки ищут 4-летнего мальчика

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.

На вес мусора

На вес мусора

Во что влетят уральцам отходы?

Свинцовый завод "плавит" кресло мэра Дегтярска

Свинцовый завод "плавит" кресло мэра Дегтярска

Общественность не дремлет.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×