Волонтеры теряют надежду найти пропавшего под Рефтинским 4-летнего мальчикаСегодня в 09:11
- Текст
К поискам подключают военных.
Под Рефтинским четвертые сутки не могут найти 4-летнего Диму Пескова, который уехал в лес с родителями и потерялся. В выходные его поисками занимались более 500 человек - полицейские, следователи, спасатели и добровольцы. Как пишут в социальных сетях, сегодня число волонтеров уменьшилось.
"Люди устали, кто-то потерял надежду, кому-то на работу! Те, кто мог бы поехать (новички), заходят сюда (в соцсети - прим. ред.) получить информацию о необходимости своего участия, а тут многие пишут: "Все ж понятно. Уже бы все! Маленький ребенок не может столько пройти", - пишут в соцсети "ВКонтакте".
Как сообщил "Уралинформбюро" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по состоянию на утро 13 июня никакой новой информации о мальчике нет.
Ночью из-за сильного дождя поиски ребенка приостанавливались. Сейчас они возобновлены. "Сегодня операция будет проходить с еще большим размахом. Помимо полиции, Росгвардии, МЧС и добровольцев, к ней подключили и военнослужащих ВС РФ", - прокомментировал Горелых.
4-летний Дима Песков пропал утром 10 июня 2017 года. Ребенок приехал на Рефтинское водохранилище вместе с родителями. Мальчик пошел с отцом за дровами, а мать осталась в палатке. По дороге малыш закапризничал, отец отправил его обратно к матери. Палатка находилась примерно в ста метрах, однако до нее мальчик так и не дошел. По словам местных рыбаков, ребенок подходил к ним, спутав их палатку со своей, однако, поняв, что ошибся, он ушел обратно в лес. С тех пор о малыше ничего неизвестно.
Волонтеры высказывали предположения, что ребенка могли съесть медведи - с помощью тепловизора в лесу удалось насчитать трех косолапых. Однако охотники проверили берлогу - там следов мальчика не оказалось. Среди добровольцев все больше звучат предположения, что к исчезновению мальчика может быть причастен родной отец.
Ранее по теме:
Под Асбестом третьи сутки ищут 4-летнего мальчика
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:00
В Каменске-Уральском старшеклассник избил 10-летнего мальчика
В пришкольном лагере.Сегодня в 12:59
"Яблоко" докатилось до выдвижения Ройзмана
Объявлена дата партийной конференеции.Сегодня в 12:29
Как устроиться в спецназ, находясь в коме?
Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.Сегодня в 12:28
Поездки в автомобиле губят детей
Вплоть до мутаций ДНК.Сегодня в 12:26
В Белоярском ГО заживо сгорел мужчина
В частном доме.Сегодня в 12:09
Реконструкция птицефабрики "Пышминская" потянула на 1 миллиард рублей
Запущено 3 новых птичника.Сегодня в 12:08
На вес мусора
Во что влетят уральцам отходы?Сегодня в 12:01
Южноуральца раздавило трактором
Тело доставали спасатели.Сегодня в 11:58
Третий сын: Владимир Путин никогда не видел старших братьев
Оба умерли до его рождения.Сегодня в 11:56
Министр связи РФ проверит реализацию многомиллиардного проекта в Прикамье
По подключению деревень к интернету.Сегодня в 11:50
Центральный стадион Екатеринбурга переименуют в честь спонсора
После ЧМ-2018.Сегодня в 11:15
Спорт избавил Путина от кошмаров
И изменил его жизнь к лучшему.Сегодня в 10:56
Свердловчанин похитил у себя ружья и заявил об этом в полицию
В итоге попал под суд.Сегодня в 10:54
ВСМПО закупило итальянские станки "Таркус"
Для двух цехов.Сегодня в 10:46
Средний Урал ждет грозовая неделя
С градом.
Главные новости
- Сегодня в 11:50Центральный стадион Екатеринбурга переименуют в честь спонсора
- Сегодня в 11:15Спорт избавил Путина от кошмаров
- Сегодня в 09:54Екатеринбуржцам вернули улицу Репина
- Сегодня в 09:44Свинцовый завод "плавит" кресло мэра Дегтярска
- Сегодня в 09:11Волонтеры теряют надежду найти пропавшего под Рефтинским 4-летнего мальчика
Аналитика
Как устроиться в спецназ, находясь в коме?
Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.
На вес мусора
Во что влетят уральцам отходы?
Свинцовый завод "плавит" кресло мэра Дегтярска
Общественность не дремлет.