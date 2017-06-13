К поискам подключают военных.

Под Рефтинским четвертые сутки не могут найти 4-летнего Диму Пескова, который уехал в лес с родителями и потерялся. В выходные его поисками занимались более 500 человек - полицейские, следователи, спасатели и добровольцы. Как пишут в социальных сетях, сегодня число волонтеров уменьшилось.

"Люди устали, кто-то потерял надежду, кому-то на работу! Те, кто мог бы поехать (новички), заходят сюда (в соцсети - прим. ред.) получить информацию о необходимости своего участия, а тут многие пишут: "Все ж понятно. Уже бы все! Маленький ребенок не может столько пройти", - пишут в соцсети "ВКонтакте".

Как сообщил "Уралинформбюро" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по состоянию на утро 13 июня никакой новой информации о мальчике нет.

Ночью из-за сильного дождя поиски ребенка приостанавливались. Сейчас они возобновлены. "Сегодня операция будет проходить с еще большим размахом. Помимо полиции, Росгвардии, МЧС и добровольцев, к ней подключили и военнослужащих ВС РФ", - прокомментировал Горелых.

4-летний Дима Песков пропал утром 10 июня 2017 года. Ребенок приехал на Рефтинское водохранилище вместе с родителями. Мальчик пошел с отцом за дровами, а мать осталась в палатке. По дороге малыш закапризничал, отец отправил его обратно к матери. Палатка находилась примерно в ста метрах, однако до нее мальчик так и не дошел. По словам местных рыбаков, ребенок подходил к ним, спутав их палатку со своей, однако, поняв, что ошибся, он ушел обратно в лес. С тех пор о малыше ничего неизвестно.

Волонтеры высказывали предположения, что ребенка могли съесть медведи - с помощью тепловизора в лесу удалось насчитать трех косолапых. Однако охотники проверили берлогу - там следов мальчика не оказалось. Среди добровольцев все больше звучат предположения, что к исчезновению мальчика может быть причастен родной отец.



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