Купив двухдолларовый билет.

Крупный куш сорвал в лотерею Powerball пока что неизвестный житель США. Его выигрыш составил 448 миллионов долларов.

Билет был куплен в продуктовом магазине в южной части штата Калифорния за 2 доллара. Организаторы отмечают, что данный джекпот является десятым по величине за всю историю проведения различных лотерей в США, передает "Уралинформбюро".

Согласно правилам, получить деньги победитель сможет либо частями в течение 29 лет, либо стать сразу всю сумму. Но во втором случае количество денег (без учета налогов, которые разнятся от штата к штату) уменьшается примерно в два раза.