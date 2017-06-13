С градом.

В начале этой рабочей недели на Среднем Урале пройдут дожди и грозы, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометеоцентре. О порывах ветра до 20 метров в секунду и граде в некоторых районах также предупреждает ГУ МЧС по Свердловской области. При ухудшении погоды жителей региона просят не выходить из зданий.

В Екатеринбурге столбики термометров с 13 по 15 июня будут показывать около плюс 25 градусов днем и плюс 13 ночью. Аналогичные показатели будут наблюдаться и в других территориях региона. В отдельных муниципалитетах дневная температура поднимется до плюс 28.