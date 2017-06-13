Закупив мебель и посуду.

Корпорация ВСМПО-Ависма закупила для верхнесалдинского комплексного центра социального обслуживания населения кровати, матрасы, подушки, а также посуду для пищеблока.

Ежегодно реабилитационное отделение учреждения принимает около 660 пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья. За 10 лет там отдохнули более 6 500 человек из Верхней и Нижней Салды, а также других городов Горнозаводского округа. За это время инвентарь центра выработал свой ресурс. За помощью директор учреждения Лариса Шевченко и ее заместитель Александра Николаюк обратились к гендиректору Корпорации Михаилу Воеводину.

"Мы надеялись на любую помощь, даже частичную, но нам выделили все, что мы просили. Естественно, нашей радости нет предела, потому что для нашего Центра это такая непосильная финансовая ноша", – отметила Александра Николаюк.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ВСМПО-Ависма, было закуплено 35 кроватей, столько же ортопедических матрасов и подушек с наполнителем холлофайбер. Пищеблок центра получил 17 кастрюль из нержавеющей стали и специальный дуршлаг на 15 литров.

Следует отметить, что ВСМПО уже не первый раз откликается на просьбы Центра обслуживания населения. Ранее за счет средств предприятия было восстановлено освещение и ограждение территории здания реабилитации.