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Министр связи РФ проверит реализацию многомиллиардного проекта в Прикамье Сегодня в 11:56

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По подключению деревень к интернету.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров 13 июня прибыл в Пермский край для встречи с главой региона Максимом Решетниковым.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы Прикамья, политики обсудят реализацию в регионе программы "Устранение цифрового неравенства", по которой в населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек будут созданы точки доступа к интернету.

Федеральный проект запустили в начале 2014 года. Его плановая стоимость составит 160 миллиардов рублей до 2024 года. Только в 2014-2015 годах "Ростелеком" на его реализацию получил 12,2 миллиарда рублей.

В рамках рабочего визита Никифоров посетит краевое Управление федеральной почтовой связи, НПП ПАО "Морион", телекоммуникационный холдинг "ЭР-Телеком Холдинг", а также примет участие в круглом столе "Цифровая экономика".

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