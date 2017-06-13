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Поездки в автомобиле губят детейСегодня в 12:28

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Вплоть до мутаций ДНК.

Поездки в автомобиле негативно влияют на детское здоровье. Дело в том, что содержание токсичных выбросов в машине в 9-12 раз выше, чем за ее пределами даже в черте города. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Дэвида Кинга, бывшего главного научного советника британского правительства.

Поездки в гибридных и электронных автомобилях не менее опасны. Ряд экспериментов показал, что дети оказываются в "закрытом ящике", который впитывает токсичные отходы из проезжающих мимо автомобилей. Загрязнение воздуха более губительно именно для детского здоровья: оно может замедлить рост легких, вызвать астму и даже нанести ущерб ДНК, передает "Уралинформбюро".

По мнению исследователя, ходить пешком или ездить по городу на велосипеде гораздо безопаснее.

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