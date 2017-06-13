×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Российские поклонники Apple выложат 90 тысяч за iPhone 8Сегодня в 15:02

  • Текст

Без поддержки главной технологии-2017.

В сентябре 2017 года корпорация Apple анонсирует iPhone 8. По оценкам экспертов, базовая модель в России будет стоить порядка 80-90 тысяч рублей. Столь высокая цена "яблочной" новинки объясняется дороговизной комплектующих.

Юбилейный флагман будет иметь безрамочный OLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID, беспроводную зарядку, вертикальную двойную камеру и процессор Apple A11, который может оказаться мощнейшим в мире, передает "Уралинформбюро".

Однако, по данным инсайдеров, радость владения сверхсовременным смартфоном омрачит медленный интернет. Так как у Apple нет возможности наделить все iPhone 8 поддержкой гигабитного LTE, от использования этой технологии, скорее всего, придется отказаться. Причину этого видят в том, что компания Intel, поставляющая производителю гаджетов часть LTE-модемов, еще не предоставила свое собственное решение, а высокоскоростных LTE-модемов от Qualcomm на всех не хватит.

В Apple уверены, ценник на iPhone 8 не вызовет волны негативных отзывов. Не исчезнут и очереди возле Apple Store. Ради того, чтобы быть "в тренде", люди будут покупать имиджевый телефон в кредит.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Технично»

Главные новости

Аналитика

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.

На вес мусора

На вес мусора

Во что влетят уральцам отходы?

Свинцовый завод "плавит" кресло мэра Дегтярска

Свинцовый завод "плавит" кресло мэра Дегтярска

Общественность не дремлет.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×