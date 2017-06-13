Российские поклонники Apple выложат 90 тысяч за iPhone 8Сегодня в 15:02
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Без поддержки главной технологии-2017.
В сентябре 2017 года корпорация Apple анонсирует iPhone 8. По оценкам экспертов, базовая модель в России будет стоить порядка 80-90 тысяч рублей. Столь высокая цена "яблочной" новинки объясняется дороговизной комплектующих.
Юбилейный флагман будет иметь безрамочный OLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID, беспроводную зарядку, вертикальную двойную камеру и процессор Apple A11, который может оказаться мощнейшим в мире, передает "Уралинформбюро".
Однако, по данным инсайдеров, радость владения сверхсовременным смартфоном омрачит медленный интернет. Так как у Apple нет возможности наделить все iPhone 8 поддержкой гигабитного LTE, от использования этой технологии, скорее всего, придется отказаться. Причину этого видят в том, что компания Intel, поставляющая производителю гаджетов часть LTE-модемов, еще не предоставила свое собственное решение, а высокоскоростных LTE-модемов от Qualcomm на всех не хватит.
В Apple уверены, ценник на iPhone 8 не вызовет волны негативных отзывов. Не исчезнут и очереди возле Apple Store. Ради того, чтобы быть "в тренде", люди будут покупать имиджевый телефон в кредит.
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