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"Исламское государство" грозит России новыми терактамиСегодня в 14:51

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До окончания Рамадана.

Боевикам "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России - прим.ред.) задали новые цели для террористических атак. До конца священного месяца Рамадан взрывы могут прогреметь в России, США, Европе, Австралии, Ираке, Иране, Сирии и на Филиппинах, передает "Уралинформбюро".

Аудиопослание Аби аль-Хасана аль-Мухаджира, так называемого пресс-секретаря ИГ, с призывом к новым преступлениям распространяется в мессенджере Telegram, пишет Reuters.

Для приведения приказа в исполнение могут использоваться бомбы-ноутбуки. Производители взрывных устройств для "Исламского государства" разработали их для подрыва гражданских самолетов.

Как передает The New York Times, узнать способ активации гаджетов-бомб, а также то, что они не определяются сканерами служб безопасности в аэропортах, удалось хакерам от разведслужбы Израиля.

Именно эта информация привела к мартовскому запрету на провоз ноутбуков и других электронных устройств на рейсах, направляющихся в США из 10 аэропортов Турции, Ближнего Востока и Северной Африки.

Стоит отметить, что в 2017 году Рамадан окончится 25 июня.

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