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Нищим подрядчикам не дадут капремонты на Среднем УралеСегодня в 17:02

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А должников поведут в суд

В Свердловской области ужесточили требования к компаниям, допускаемым к работам по программе капитального ремонта. Не у дел останутся подрядчики, которые плохо себя зарекомендовали в предыдущие годы и не имеют оборотных средств на счетах.

Программа капремонта не предусматривает авансирования. Сначала подрядчик должен отремонтировать здание за свой счет, а уже потом получить деньги за выполненные работы. Жителям ряда ремонтировавшихся домов уже довелось неделями посидеть без крыши, когда подрядчики разводили руками – денег на завершение ремонта нет. "Эта проблема решается, но надеяться, что она уйдет полностью, пока нельзя", - заявил "Уралинформбюро" региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

"Предварительный квалификационный отбор подрядных организаций позволяет оценивать их на финансовую устойчивость. Если мы видим по балансу, что компания в предыдущие годы существовала исключительно за счет кредитов, не имея оборотных средств, она не сможет выступать в качестве подрядной организации, - пояснил он. - На сегодня из 47 предприятий, входящих в реестр подрядчиков, по ряду оснований исключены два".

Компании с хорошей репутацией смогут рассчитывать на финансовую помощь. По словам гендиректора регионального Фонда капитального ремонта Станислава Суханова, многие банки готовы кредитовать подрядные организации, поскольку понимают, что это – гарантированный доход для них.

Ежегодно по программе капремонта в Свердловской области должны ремонтироваться 2 000 домов. В очереди на этот год стоят 2 500 объектов, 596 из которых – так называемые «переходящие» дома с прошлого года.

"Головной болью" фонда остаются домовладельцы - неплательщики взносов. Начиная с ноября 2014 года, когда стартовала программа капремонтов, с населения удалось собрать 12,5 миллиарда рублей. Задолженность на 1 мая 2017 года составляет 2,4 миллиарда.

По счетам регулярно платят лишь 84% жителей. Эта цифра, отмечает Станислав Суханов, сегодня не устраивает никого: "Мы заключили договоры на ведение претензионно-исковой работы и до конца года поставили амбициозные планы – поднять собираемость до 90%, сократив задолженность на 720 миллионов рублей. Неплательщики уже получают иски в суд, появились первые судебные решения".

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