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Уральцы стали больше ходить по "дешевым" магазинамСегодня в 17:32

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В поисках акций и скидок.

Россияне все больше времени тратят на поиски наиболее выгодных покупок, за месяц оставляя в магазинах внушительные суммы. Об этом свидетельствует последнее исследование холдинга "Ромир".

За один поход в мае 2017 года жители РФ оставляли в магазине порядка 512 рублей - на 12 рублей (2,3%) меньше, чем месяцем ранее, передает "Уралинформбюро".

Значительнее всего "похудел" средний чек в Южном (-5,4%), Уральском (-3,1%) и Центральном (-2,5%) федеральных округах. В УрФО среднестатистический поход в магазин оценивается в 433 рубля. Для сравнения - в Москве средний чек за месяц опустился с 689 до 677 рублей (-1,7%).

Аналитики холдинга "Ромир" отмечают, что в попытках сэкономить покупатели обходят больше торговых точек, чем раньше, и единоразово платят меньше, но в совокупности за месяц расходы все равно оказываются выше, чем годом ранее.

Индекс "Среднего чека" рассчитывается основе данных о покупках 30 000 покупателей в 180 городах с населением свыше 100 тысяч человек.

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