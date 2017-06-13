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Вокруг Томинского ГОКа начались провокацииСегодня в 15:40

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Со стороны движения "СТОП ГОК".

Движение "СТОП ГОК" пустило слух о начале строительства Томинского горно-обогатительного комбината (проект РМК). По данным его представителей, с 10 июня на месте работает техника, установлены столбы ограждения. По вызову одного из участников движения "СТОП ГОК" Сергея Белогорохова приехала полиция и потребовала предоставить разрешительные документы на строительство. Кроме того, активисты установили палатку на земельном участке месторождения, чтобы следить за развитием событий.

Между тем в пресс-службе РМК официально опровергли данную информацию.

"АО "Томинский ГОК" не ведет строительные работы на земельном участке, относящемся к Томинскому месторождению медно-порфировых руд. По периметру участка идет монтаж забора для ограждения частной территории. Работы осуществляются в пределах имеющихся у АО "Томинский ГОК" прав владения данным земельным участком", - пояснили "Уралинформбюро" специалисты пресс-службы.

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