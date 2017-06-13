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Сладкое не вредит осиной талииСегодня в 18:34

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Если знать меру.

Американские ученые опровергли теорию о том, что сладости - причина набора лишних килограммов.

В течение 5 лет они следили за весом и рационом 19 тысяч человек. В результате эксперимента выяснилось, что любители сладкого имеют меньший объем талии, чем те, кто сладости не употребляет вовсе, передает "Уралинформбюро".

Проблема набора веса состоит в том, что, принявшись за вкусные и калорийные конфеты, человеку сложно остановиться, а все съеденное сверх нормы при пассивном образе жизни откладывается на боках. Причем это не обязательно должны быть кондитерские изделия - превратиться в "шарик" можно, поглощая исключительно полезные продукты.

Некоторые виды сладкого и вовсе положительно влияют на здоровье человека. Шоколад, например, снижает риск возникновения метаболического синдрома на 15%, а риск развития гипертонии - на 14%, пишет MedikForum.

Диетологи заверяют, если на десерты будет приходиться не более 10% от суточной нормы калорий, за фигуру можно не переживать. Предпочтение стоит отдать черному шоколаду и мармеладу.

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