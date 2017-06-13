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Реставрация "футбольных" фасадов в Екатеринбурге стала чуточку бюджетнойСегодня в 17:14

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На 2%.

Чиновники нашли средства на обновление фасадов и кровли части домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018 в Екатеринбурге. Из 2 065 домов, подлежащих ремонту, за счет средств бюджетов разных уровней и регионального Фонда капремонта отремонтируют 42 здания (2%).

Как рассказал "Уралинформбюро" министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, областной и екатеринбургский бюджеты профинансируют ремонт 6 домов, являющихся объектами культурного наследия. Реставрацию остальных зданий оплатят из средств Фонда.

Стоит отметить, что ранее администрация Екатеринбурга опубликовала перечень из 2 065 строений, фасады которых необходимо привести в порядок к мундиалю. В список попали здания, расположенные как в центре, так и на окраинах мегаполиса, включая цирк, храмы, торговые центры и гостиницы.

Главный художник города Дмитрий Фогель заявил, что работы по реставрации жилых домов полностью лягут на плечи екатеринбуржцев, что вызвало широкий общественный резонанс.

Впрочем, в конце прошлой недели средства все-таки нашлись. Мэрия разместила на сайте госзакупок 4 контракта на общую сумму 12,2 миллиона рублей. На эти средства предполагается привести в порядок фасады пяти домов: №6 по улице Крауля, №26а по Московской, №14 по Татищева, №38а по Лыжников, а также №35 по Крылова.

Ранее по теме:
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