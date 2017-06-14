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Машину Марти МакФлая пустят с молотка за 2,5 миллиона рублейСегодня в 08:43

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Летающая доска прилагается.

В Британии на торги выставлен спорткар DeLorean DMC 12, снимавшийся в культовой трилогии Роберта Земекиса "Назад в будущее".

Объявление о продаже легендарного авто размещено на сайте онлайн-аукциона Shpock, пишет Daily Mail.

Мужчина, владеющий раритетом последние три года, намерен выручить за него 35 тысяч фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей). В "нагрузку" покупатель получит реплику ховерборда, на котором летал Марти МакФлай, его кепку, самозашнуровывающиеся кроссовки и спортивный альманах.

У DeLorean, собранного в 1981 году, было два владельца. За прошедшие годы его пробег составил всего 22,5 тысячи километров. Автомобиль оборудован левым рулем, а его салон и сиденья отделаны кожей, передает "Уралинформбюро".

Спорткары DeLorean DMC 12 выпускались в 1981-1983 годах в Северной Ирландии по заказу американской DeLorean Motor Company. Всего с конвейера сошло около 9000 машин.

Стоит отметить, что компания DMC Texas намерена возродить производство DMC 12. В планах выпустить около 300 новых образцов стоимостью порядка 100 тысяч долларов.

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