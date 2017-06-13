С туалетом на улице.

Перечень зданий, подлежащих капитальному ремонту на Среднем Урале, продолжает сокращаться. Как сообщил "Уралинформбюро" региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, из программы вычеркнуто порядка 2 000 строений. Причина – "нецелесообразность капремонта".

"Далеко не все исключенные дома являются аварийными. Причина в том, что стоимость капремонта в них очень высокая и соизмерима со стоимостью переселения жильцов. Давайте откровенно - ремонтировать здания, где отсутствует центральное отопление, канализация, нет туалета внутри дома, в XXI веке нецелесообразно", - заявил Смирнов.

Стоит отметить, что на территории Свердловской области в очереди на капремонт в этом году стоят 2 500 зданий, 596 из которых – так называемые "переходящие" дома с прошлого года.