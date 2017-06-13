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Челябинский "Гринфлайт" рассчитался с долгами перед крупнейшим кредиторомСегодня в 18:17

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"СМП-Банк".

В Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление о замене кредитора ООО "Гринфлайт" - с "СМП-Банка" на компанию "Трест Магнитострой". Последнюю возглавляет генеральный директор "Гринфлайта" Олег Лакницкий. Таким образом, если иск будет удовлетворен, застройщик фактически избавится от долгов перед кредитной организацией. Речь идет о более чем 300 миллионах рублей. Заседание состоится 20 июня.

В пресс-службе "Гринфлайта" "Уралинформбюро" подтвердили информацию о замене кредитора. Там отметили, что в апреле 2017 года заключили с "СМП-Банком" сделку и выкупили все квартиры, находившиеся в залоге. Сейчас ими рассчитываются с подрядчиками.

Ранее в отношении "Гринфлайта" была введена процедура наблюдения. Застройщик скандально прославился тем, что несколько раз переносил сроки сдачи домов в челябинском микрорайоне "Академ Riverside". Весной 2016 года стройку вовсе заморозили. Прокурорская проверка выявила пропажу 6 миллиардов рублей со счетов компании. Позже сумма ущерба увеличилась до 11 миллиардов. Возведение зданий возобновилось после того, как ситуацию взяли на контроль правоохранители, а в "Гринфлайте" сменилось руководство.

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