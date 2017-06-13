×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Чудновец готовит иск о компенсации морального вреда на 6 миллионов рублейСегодня в 18:34

  • Текст

Он будет подан в течение недели.

Воспитательница из Кургана Евгения Чудновец, которую сначала осудили за репост видеоролика, а позже отменили ей приговор, готовит иск о компенсации морального вреда. Женщина требует выплатить ей 6 миллионов рублей. Заявление в суд будет подано до конца недели, пишет ТАСС.

В начале ноября 2016 года Катайский райсуд приговорил Евгению Чудновец к 6 месяцам колонии. Она была признана виновной в распространении детской порнографии, передает "Уралинформбюро". Поводом стал репост в соцсети видео с издевательствами над ребенком в детском лагере Катайска. После резонанса, который история получила в СМИ, за Чудновец вступилась Генпрокуратура. Верховный суд РФ направил дело на пересмотр. 6 марта Курганский облсуд оправдал воспитательницу.

Ранее по теме:
Чудновец отказалась от мести за обвинительный приговор

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.

На вес мусора

На вес мусора

Во что влетят уральцам отходы?

Свинцовый завод "плавит" кресло мэра Дегтярска

Свинцовый завод "плавит" кресло мэра Дегтярска

Общественность не дремлет.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×