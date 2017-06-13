Он будет подан в течение недели.

Воспитательница из Кургана Евгения Чудновец, которую сначала осудили за репост видеоролика, а позже отменили ей приговор, готовит иск о компенсации морального вреда. Женщина требует выплатить ей 6 миллионов рублей. Заявление в суд будет подано до конца недели, пишет ТАСС.

В начале ноября 2016 года Катайский райсуд приговорил Евгению Чудновец к 6 месяцам колонии. Она была признана виновной в распространении детской порнографии, передает "Уралинформбюро". Поводом стал репост в соцсети видео с издевательствами над ребенком в детском лагере Катайска. После резонанса, который история получила в СМИ, за Чудновец вступилась Генпрокуратура. Верховный суд РФ направил дело на пересмотр. 6 марта Курганский облсуд оправдал воспитательницу.

Ранее по теме:

Чудновец отказалась от мести за обвинительный приговор