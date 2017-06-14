Россияне подозревают блогеров в наживеСегодня в 08:05
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И больше верят СМИ.
Только 33% россиян привлекает работа блогеров. Остальные им не доверяют, не интересуются их постами и видеороликами, а каждый четвертый житель России если и слышал о таком роде занятий, то не понимает, в чем именно заключается эта деятельность. Таковы итоги опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
47% опрошенных уверены, что блогеры проявляют свою активность в интернете ради заработка, а 42% считают, что таким образом они привлекают внимание. При этом информацию исключительно из блогов готовы получать 6% россиян, 61% по-прежнему доверяют традиционным СМИ, передает "Уралинформбюро".
Аутсайдерами в рейтинге известности блогеров стали президент США Дональд Трамп, телеведущая Ксения Собчак и певица Алла Пугачева, лидером - премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Блог Дмитрия Медведева называли самым популярным еще в бытность его президентства. Любое высокопоставленное лицо в любой стране всегда является ньюсмейкером. Если Владимир Путин заведет блог, он станет одним из самых популярных блогеров в мире, а не только в России. Это будет фурор, если он будет вести аккаунт в Твиттере — как, например, президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании", — цитируют "Известия" интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева.
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