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Не пропустивших "скорую" водителей будут лишать свободыСегодня в 08:30

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Если пациент умрет.

Автомобилисты, не пропустившие спешащую на вызов машину скорой помощи, должны быть лишены водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет. Соответствующие поправки в ПДД, разработанные вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и депутатами комитета по госстроительству, 14 июня рассмотрит нижняя палата парламента РФ.

Наказание, согласно законопроекту, будет грозить в том случае, если не пропуск скорой не привел к серьезным последствиям. Если же из-за автомобилиста пациент, не дождавшись медиков, например, умрет, водитель и вовсе может лишиться свободы на срок до 4 лет, пишут "Известия".

Инициативу с некоторыми оговорками поддержали правительство страны и Верховный суд РФ. ВС, в частности, указал на неопределенность понятия "создание препятствий доступа к больному". Как следует из отзыва суда, такая формулировка может повлечь "широкое усмотрение" правоприменителя, передает "Уралинформбюро".

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