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Пиво приблизили к школамСегодня в 08:34

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Вместе с водкой.

Минпромторг РФ внес в правительство проект постановления, смягчающий правила размещения магазинов с алкоголем. Согласно документу, расстояние от них до детсадов, школ и медучреждений должно составлять 50 метров, до спортивных объектов, вокзалов и аэропортов - всего 30 метров.

Сейчас данный вопрос относится к компетенции властей субъектов, и в ряде регионов магазины с алкоголем удалены от школ и больниц на 1 километр, пишут "Известия".

Инициатива уже получила положительные заключения Минэкономразвития и Минюста. Однако есть разногласия с Минздравом. Последний не одобряет сужение "радиусов трезвости".

В Минпромторге на данный аргумент Минздрава отвечают тем, что алкоголь детям запрещено продавать в любой точке, независимо от места удаления от образовательного учреждения. За это предусмотрена серьезная ответственность, передает "Уралинформбюро".

"Излишние ограничения лишь губят легальный бизнес и открывают дорогу нелегальному. Какими бы ни были размеры прилегающих территорий, полностью исключить визуальное восприятие алкоголя детьми невозможно", - заявляют в Минпромторге.

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