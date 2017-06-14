Железнодорожники Швеции вычисляют "зайцев" по чипамСегодня в 09:40
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Вживленным под кожу.
Шведская железная дорога (SJ) начала тестирование новой системы идентификации билетов. Вместо бумажных бланков теперь используются вживляемые под кожу пассажиров чипы, сообщает presstv.ir.
Чтобы проверить билет проводнику достаточно поднести мобильный телефон со специальным приложением к левой руке человека, куда имплантирована цифровая метка.
По словам разработчиков, технология вживляемых чипов похожа на обычные банковские карты и делает путешествия на поезде более удобными, передает "Уралинформбюро".
Первыми оценить все достоинства новации довелось корпоративным клиентам SJ, которые часто пользуются услугами железной дороги.
Вживляемые радиометки в Швеции стали обыденностью. В одной из компаний они заменили пластиковые удостоверения личности: RFID-чип в руке позволяет открывать замки и запускать офисное оборудование.
Компания Applied Digital Solutions уже 15 лет продает имплантируемые VeriChip, содержащие идентификационный код человека, который может быть связан с базой данных, где хранится различная информация, в том числе и медицинские данные.
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