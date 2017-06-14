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Американец нашел в гараже картину за 15 миллионов долларовСегодня в 09:52

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Она оказалась утраченным полотном Поллока.

Пожилой житель Скотсдейла (Аризона, США) обнаружил в своем гараже потерянную картину Джексона Поллока.

Перед отъездом в дом престарелых мужчина устроил распродажу старых вещей, среди которых нашлись постер с автографами баскетбольной команды "Лос-Анджелес лейкерс" и коллекция картин современных нью-йоркских художников. Среди полотен приглашенный американцем аукционист увидел и работу, принадлежащую кисти первопроходца абстрактного импрессионизма Джексона Поллока, пишет Life.

Оказалось, что сестра владельца коллекции картин в середине ХХ века была знакома с художниками того времени, а после смерти завещала собранные ею полотна брату. Тот же на четверть века "сослал" наследство в гараж, передает "Уралинформбюро".

Вновь обретенная картина Поллока, написанная в 1945-1949 годах, прошла реставрацию и 20 июня 2017 года будет вставлена на торги. Ее стоимость оценена в 15 миллионов долларов.

В 2006 году картина Джексона Поллока "Номер 5" была продана на аукционе Sotheby’s за 140 миллионов долларов.

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