Японские учены наткнулись на снег на Марсе Сегодня в 11:21
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Который не тает, а сразу испаряется.
Японские ученые обнаружили на Марсе снег. Сделать это открытие астрофизикам позволили данные, собранные космическими зондами и роверами, передает "Уралинформбюро".
В отличие от земных марсианские осадки состоят из диоксида углерода - так называемого сухого льда. По мнению исследователей, образованию снега на Красной планете способствуют постоянные перепады давления.
Стоит отметить, что на Земле при нормальном атмосферном давлении диоксид углерода из твердого состояния сразу переходит в газообразное, минуя жидкую стадию.
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