×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Японские учены наткнулись на снег на Марсе Сегодня в 11:21

  • Текст

Который не тает, а сразу испаряется.

Японские ученые обнаружили на Марсе снег. Сделать это открытие астрофизикам позволили данные, собранные космическими зондами и роверами, передает "Уралинформбюро".

В отличие от земных марсианские осадки состоят из диоксида углерода - так называемого сухого льда. По мнению исследователей, образованию снега на Красной планете способствуют постоянные перепады давления.

Стоит отметить, что на Земле при нормальном атмосферном давлении диоксид углерода из твердого состояния сразу переходит в газообразное, минуя жидкую стадию.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Тайны мироздания»

Главные новости

Аналитика

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

За дешевую ипотеку заплатят шельфом.

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.

На вес мусора

На вес мусора

Во что влетят уральцам отходы?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×