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Южный Урал получит 109 миллионов на тубдиспансерСегодня в 10:31

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Из резервного фонда правительства.

Челябинская область получит 109 миллионов рублей на капитальный ремонт областного клинического противотуберкулёзного диспансера. Деньги поступят из Резервного фонда правительства РФ. Информация о субсидии размещена на портале правовой информации.

Софинансирование на общую сумму 358,5 миллионов рублей получат пять регионов страны, передает "Уралинформбюро". Кроме Южного Урала деньги направят в Магаданскую и Псковскую области, Чувашскую республику и Красноярский край. Они будут использованы на завершение капитального ремонта в трех региональных онкологических диспансерах и больнице.

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