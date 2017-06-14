Суд Челябинска рассмотрит дело о подмене младенцев в роддомеСегодня в 12:55
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Спустя 30 лет.
Резонансное дело о подмене младенцев в роддоме рассмотрит Центральный районный суд Челябинска. Предварительное заседание пройдет 12 июля 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в его пресс-службе.
Девочек перепутали в областном роддоме Челябинска 30 лет назад. С 1987 года их мамы воспитывали неродных дочерей. По словам Зои Тугановой, она долгое время подозревала подмену и помнила ту женщину, с которой была в роддоме в одно время. Она написала ее дочери в соцсетях, провела анализ ДНК и убедилась в своей правоте.
Жизнь девочек, выросших в неродных семьях, сложилась по-разному. Кату Туганову с детства окружали любовь и забота, а вот Люции Тулигеновой повезло меньше. Девочка была непохожа на родителей, муж подозревал жену в измене, часто ругался, из-за чего мать Люции начала пить.
Зоя Туганова обратилась с иском в суд, требуя моральную компенсацию с министерства здравоохранения Челябинской области и областного перинатального центра (в прошлом роддом). Официальный представитель Центрального райсуда Наталья Прохорова сообщила "Уралинформбюро", что истец намерена отсудить у медиков деньги на покупку квартиры для Люции.
В прокуратуре Челябинской области готовы провести проверку. "Возможно, речь идет о преступной халатности должностных лиц, однако сроки давности на привлечение к какой-либо ответственности давно вышли. Я помню аналогичный случай в Копейске, только дети были помладше. Вопрос решался в судебной плоскости и завершился возмещением морального вреда", - отметила пресс-секретарь ведомства Наталья Мамаева.
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