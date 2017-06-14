Но спасти не смогли.

Операция по спасению маленького дельфиненка на днях развернулась в поселке Гизель-Дере (Туапсинский район).

Местные жители заметив, что детеныша прибило к пирсу, вызвали спасателей и ветеринаров. Пока те были в пути, дети пытались оградить дельфина от ударов о камни, передает "Уралинформбюро".

Прибывшие ветврачи переложили малыша в детскую ванночку и повезли в дельфинарий "Небуг". Однако по дороге необычный пациент умер - сначала у него остановилось дыхание, а потом и сердце. Реанимационные мероприятия оказались безуспешными.

"Детеныш был очень мал и, видимо, давно по каким-то причинам, оторвался от матери. Сказался и стресс", - цитируют ветеринара Туапсинской ветслужбы Евгении Кириловой "Туапсинские вести".

По словам специалиста, это первый случай, когда ветеринаров вызывают на помощь диким дельфинам.