×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Под Туапсе дельфиненку вызвали скоруюСегодня в 12:39

  • Текст

Но спасти не смогли.

Операция по спасению маленького дельфиненка на днях развернулась в поселке Гизель-Дере (Туапсинский район).

Местные жители заметив, что детеныша прибило к пирсу, вызвали спасателей и ветеринаров. Пока те были в пути, дети пытались оградить дельфина от ударов о камни, передает "Уралинформбюро".

Прибывшие ветврачи переложили малыша в детскую ванночку и повезли в дельфинарий "Небуг". Однако по дороге необычный пациент умер - сначала у него остановилось дыхание, а потом и сердце. Реанимационные мероприятия оказались безуспешными.

"Детеныш был очень мал и, видимо, давно по каким-то причинам, оторвался от матери. Сказался и стресс", - цитируют ветеринара Туапсинской ветслужбы Евгении Кириловой "Туапсинские вести".

По словам специалиста, это первый случай, когда ветеринаров вызывают на помощь диким дельфинам.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Ребятам о зверятах»

Главные новости

Аналитика

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

За дешевую ипотеку заплатят шельфом.

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.

На вес мусора

На вес мусора

Во что влетят уральцам отходы?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×