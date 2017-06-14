Метод опробован в Ноябрьске.

Специалисты Ноябрьского филиала Энергосбытовой компании "Восток" взыскали 143 миллиона рублей с должников за жилищно-коммунальные услуги. Такой показатель достигнут за последний год - с июня 2016 по май 2017 года. Объемы сборов увеличились более чем на 30 миллионов рублей.

"В июне 2016 года мы начали плотно сотрудничать с городскими банками, – объясняет замдиректора Ноябрьского филиала АО "ЭК "Восток" по взысканию и безопасности Александр Калганов. – Это направление оказалось самым эффективным".

По его словам, в других городах ставка делается на работу с судебными приставами. "Мы также активно работаем с судебными исполнителями, но практика показала, что здесь быстрее, технически проще и, главное, отрезвляюще для должника, действует арест банковского счета и блокировка банковской карты", - подытожил Александр Калганов.

Каждый месяц служба взыскания направляет в банки Ноябрьска около 300 заявлений и судебных решений на удержание финансовых средств с должников. Через кредитные организации Ноябрьска ЭК "Восток" взыскивает 87% задолженности по электроэнергии и 63% - по коммунальным услугам, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.