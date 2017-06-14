×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


ЭК "Восток" взыскивает долги за ЖКУ через банкиСегодня в 12:40

  • Текст

Метод опробован в Ноябрьске.

Специалисты Ноябрьского филиала Энергосбытовой компании "Восток" взыскали 143 миллиона рублей с должников за жилищно-коммунальные услуги. Такой показатель достигнут за последний год - с июня 2016 по май 2017 года. Объемы сборов увеличились более чем на 30 миллионов рублей.

"В июне 2016 года мы начали плотно сотрудничать с городскими банками, – объясняет замдиректора Ноябрьского филиала АО "ЭК "Восток" по взысканию и безопасности Александр Калганов. – Это направление оказалось самым эффективным".

По его словам, в других городах ставка делается на работу с судебными приставами. "Мы также активно работаем с судебными исполнителями, но практика показала, что здесь быстрее, технически проще и, главное, отрезвляюще для должника, действует арест банковского счета и блокировка банковской карты", - подытожил Александр Калганов.

Каждый месяц служба взыскания направляет в банки Ноябрьска около 300 заявлений и судебных решений на удержание финансовых средств с должников. Через кредитные организации Ноябрьска ЭК "Восток" взыскивает 87% задолженности по электроэнергии и 63% - по коммунальным услугам, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

За дешевую ипотеку заплатят шельфом.

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.

На вес мусора

На вес мусора

Во что влетят уральцам отходы?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×