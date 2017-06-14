Из-за авиационного шума.

Европейские ученые выяснили, что угрожает здоровью людей, живущих в непосредственной близости от аэропортов. Подробности исследования опубликованы в журнале Occupational & Environmental Medicine.

Оказалось, что шум двигателей самолетов, особенно по ночам, может спровоцировать повышение кровяного давления, что в свою очередь является одной из причиной инсульта.

С 2004 по 2013 год исследовании отслеживали состояние здоровья 420 людей, проживающих вблизи международного аэропорта Афины (Греция). Почти на 49% из них в дневное время (7.00 - 23.00) воздействовал звук громкостью более 55 децибел, а по ночам 25% участников эксперимента пытались уснуть под шум более 45 децибел.

За девять лет у 71 человека была выявлена сердечная аритмия, 18 участников перенесли сердечные приступы, передает "Уралинформбюро".

По подсчетам ученых, усиление громкости звука на 10 децибел вдвое увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Стоит отметить, что в Екатеринбурге риску заполучить инсульт подвергаются жители южной части микрорайона Химмаш, над которой проходит глиссада " ноль восьмой левой полосы" аэропорта Кольцово. Лайнеры с громким шумом проносятся над крышами жилых многоэтажек.