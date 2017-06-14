В течение года.

С мая 2016 года Михеевский горно-обогатительный комбинат, расположенный в Варненском районе, посетили с экскурсиями более чем 700 жителей Южного Урала.



С производством РМК ознакомились представители Коркино, Челябинска и Магнитогорска, поселков Томинский, Полетаево, Первомайский, Роза и других населенных пунктов региона. Кроме депутатов и общественников, на предприятии побывали учителя, врачи и бизнесмены, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Гостей знакомили с работой карьера, обогатительной фабрикой и лабораторией ГОКа. Условия труда экскурсанты могли оценить, пообщавшись с сотрудниками предприятия.

"Слышал много разных отзывов о данном производстве, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Было, конечно, некоторое волнение, были некоторые иные представления о том, что мы здесь увидим. Но когда приехали, поразил размах производства, впечатлила чистота, современное оборудование – технологически все на высшем уровне, впечатляет", - отметил депутат Коркинского муниципального района Николай Швец.

Ознакомительные поездки на Михеевский ГОК организованы неслучайно. Их необходимость возникла в связи с интересом к аналогичному проекту РМК - Томинскому горно-обогатительному комбинату, который планируется построить в Сосновском районе.

Для информирования жителей Челябинской области о проекте строительства Томинского ГОКа действует телефон горячей линии 8 800 333 98 64. Кроме того, работает официальный сайт проекта www.tomgok.ru.