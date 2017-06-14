Из-за выключателя подушек безопасности.

Официальный представитель Mazda в России отзывает 4 531 автомобиль Mazda 5. Кампания коснется машин, проданных с февраля 2005 по сентябрь 2010 года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Росстандарта, причина отзыва - установленный в качестве аксессуара выключатель подушек безопасности переднего пассажира. Если при установке выключателя параметры конфигурации автомобиля не были обновлены надлежащим образом, боковая подушка и/или шторка безопасности могут не сработать надлежащим образом в случае бокового столкновения.

Владельцев "опасных" Mazda 5 пригласят в ближайший дилерский центр для устранения неполадки. Можно и самостоятельно записаться на ремонт. Все работы в рамках данной кампании будут бесплатными.