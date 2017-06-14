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В Колумбии заключен первый брак троих мужчинСегодня в 15:09

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Актера, тренера и журналиста.

Трое жителей Колумбии первыми в стране заключили официальный однополый брак. За новым союзом признаны те же гражданские права, что и за традиционными семьями, пишет The Telegraph.

12 июня в городе Медельин в брак вступили актер Виктор Уго Прада (Victor Hugo Prada), тренер Джон Алехандро Родригес (John Alejandro Rodriguez) и журналист Мануэль Хосе Бермудес (Manuel Jose Bermudez).

В 2016 году Колумбия вслед за Аргентиной, Бразилией и Уругваем узаконила однополые браки. За год до этого в стране был снят запрет на усыновление детей гомосексуальными парами, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что в соседней Бразилии "тройственные" союзы, как мужские, так и женские, начали регистрировать еще в 2013 году.

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