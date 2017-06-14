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Свердловские власти анонсируют рост зарплат населенияСегодня в 18:07

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В рамках работы над указами Путина.

Правительство Свердловской области 15 июня отчитается перед вице-губернатором Сергеем Швиндтом об отработке майских указов президента России.

В частности, чиновники расскажут о мерах по обеспечению свердловчан доступным жильем, повышению заработной платы и качества услуг ЖКХ, отмечает источник "Уралинформбюро" в правительстве области.

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