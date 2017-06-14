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"Транснефть – Сибирь" открыла в Тюмени учебный полигонСегодня в 16:01

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По электрохимической защите нефтепроводов от коррозии.

АО "Транснефть – Сибирь" ввело в эксплуатацию учебный полигон по электрохимической защите подземных металлических сооружений от коррозии. Площадка разместилась на базе Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа.

Проект был реализован в течение 8 месяцев. Строительство велось в рамках актуализации программ профподготовки и повышения квалификации для персонала ПАО "Транснефть" по направлению управления главного энергетика.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Транснефть - Сибирь", учебные стенды позволят отработать навыки по всем необходимым измерениям, которые проводятся работниками служб по электрохимической защите (ЭХЗ) в реальных условиях. Это измерение адгезии изоляционного покрытия, проверка характеристик изоляции трубопроводов, выполненных надземной прокладкой, а также измерение сопротивления трубопровод – опора и иные направления.

Подготовка квалифицированных кадров будет проводиться как по программам дополнительного профобучения, так и по программам курсов целевого назначения, повышения квалификации и профессиональной подготовки рабочих Тюменского нефтепроводного колледжа.

Кроме того, с июня по октябрь 2017 года на учебном полигоне повышение квалификации пройдут 200 работников ПАО "Транснефть".

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