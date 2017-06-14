В честь 15-летия компании.

В преддверии 15-летия ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") в уральском филиале компании организованы праздничные мероприятия.

В Челябинске, Перми и Оренбурге более 200 энергетиков приняли участие в корпоративных субботниках. Они привели в порядок прилегающие к зданиям управлений предприятий территории, освободив их от прошлогоднего мусора и опавшей листвы. Также были покрашены бордюры, а клумбы засажены цветами.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, в конце июня генуборка намечена на свердловской подстанции 220 кВ "Первоуральская". Там планируется покрасить пролеты ограждения открытого распределительного устройства, бордюры и емкости для хранения трансформаторного масла, выкопать траншеи для кабеля электромагнитной блокировки.

Накануне юбилея ФСК ЕЭС в уральских городах заложены Аллеи Энергетиков.

В Свердловской области на подъезде к подстанции 500 кВ "Исеть", введенной в 2014 году, посажены 30 ив. В Челябинске территорию предприятия украсили саженцы грецкого ореха, а в Перми на праздничной Аллее Энергетиков вырастут декоративные яблони, шаровидные ивы, сирени, кусты жасмина и миндаля.

Кроме того, в начале июня в Челябинске и Перми прошли выставки спецтехники, применяемой в ходе ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевых объектов.

Горожанам представили автогидроподъемник, вездеход "Трэкол", электролаборатория ВОЛС, экскаватор-погрузчик, седельный тягач, бурильная установка, грузовой автомобиль с краново-манипуляторной установкой.