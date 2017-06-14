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Болотная вода и сосновые побеги - как выжил потерявшийся Дима ПесковСегодня в 17:19

Взрослый тест для малыша.

Заблудившийся в лесу под Рефтинским 4-летний Дима Песков четверо суток питался сосновыми побегами и пил воду из болота, передает корреспондент "Уралинформбюро".

"Мальчик был очень подготовлен физически: его развитие соответствовало ребенку 5-6 лет. Кроме того, он был в теплой одежде. Все это помогло ему выжить", - сообщил замначальника по антикризисному управлению ГУ МЧС по Свердловской области Сергей Щербаков.

Он добавил, что семья ребенка является благополучной. И нет данных о том, что в день пропажи мальчика его родители были пьяны.

Дима Песков пропал 10 июня 2017 года около Рефтинского водохранилища. Ребенок приехал на отдых вместе с родителями. Он отправился с отцом в лес за дровами. По дороге мальчик закапризничал, и мужчина отправил его обратно в палатку к матери. Малыш вышел к чужой палатке. Поняв, что ошибся, мальчик отправился в лес искать отца и потерялся. Его нашли спустя четверо суток. В тяжелом состоянии с подозрением на пневмонию малыша увезли в Областную детскую больницу в Екатеринбург.

Ранее по теме:
Четыре дня в лесу: Диму Пескова нашли и везут в больницу

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Ольга Сегодня в 17:37

почему волонтеры ходят гуськом друг за другом??? Какой смысл в таких поисках???

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