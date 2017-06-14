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Француз пролетел над Ла-Маншем на "Пегасе"Сегодня в 17:20

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Гибрид багги и параплана выдержал.

14 июня 2017 года французский Бруно Веццоли пересек пролив Ла-Манш на летающей машине.

Vaylon Pegasus - гибрид параплана и легкого вездехода (багги) - взял разбег на старой взлетно-посадочной полосе неподалеку от французского Кале и приводнился в 59 километрах от места старта, возле британского Дувра, пишет Reuters.

С помощью установленного за кабиной пилота пропеллера от параплана летающая машина может передвигаться по воздуху со скоростью 80 километров в час. Максимальная высота полета - 3000 метров, а продолжительность - 3 часа. Для взлета "Пегасу" достаточно полосы длиной 100 метров, а для приземления довольно и 30, передает "Уралинформбюро".

Создателем Vaylon Pegasus стал предприниматель Жером Дофи, решивший сконструировать машину, позволившую бы ему совершить кругосветное путешествие за 80 дней. Вдохновление он черпал в творениях пионеров авиации - бразильца Альберто Сантоса-Дюмона и француза Луи Блерио. Последний в 1909 году первым перелетел Ла-Манш.

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