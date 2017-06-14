Без документов.

Все продукты питания, которые ввозят в Россию и перевозят по стране без сопроводительных документов, должны быть уничтожены. С таким заявлением на "правительственном часе" выступил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Пока ведомство имеет право уничтожать только санкционную продукцию, обнаруженную на границе.

По его словам, из Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана регулярно ввозятся продукты без необходимых документов. Если на границе есть пост Россельхоза, то представители ведомства просто разворачивают груз назад.

С подачи ведомства первый вице-премьер Игорь Шувалов внесет на обсуждение правительства соответствующее предложение, сообщает "Уралинформбюро".