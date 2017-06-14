В юбилейный год.

Министерство культуры Свердловской области ходатайствует о представлении драматурга Николая Коляды к званию "Народный артист Российской Федерации". Ведомственная комиссия единогласно поддержала выдвижение руководителя "Коляда-Театра".

Как рассказал "Уралинформбюро" Николай Коляда, все будет зависеть от президента РФ Владимира Путина. Ему самому об этом думать недосуг - слишком много работы в театре. Готовятся масштабные гастроли труппы в Израиле и США. Последние станут лучшим подарком к 60-летию драматурга, которое он отпразднует 4 декабря.

"Вы много видели екатеринбургских театров, которые едут на гастроли в Штаты?" - с гордостью поделился он.

Народный артист Российской Федерации - высшее почетное звание, которое присваивается за выдающиеся заслуги в области театрального, музыкального, циркового, эстрадного и киноискусства. Указ о его присвоении подписывает глава государства.