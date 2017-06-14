Екатеринбургскому памятнику угрожают дорожные строителиСегодня в 18:05
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И затопление талыми водами.
Строительство дороги на участке улицы Карла Маркса между улицами Горького и Цветоводов может повредить памятник истории и архитектуры, известный как дом Клементьевой. Поэтому Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Свердловской области собирается приостановить дорожные работы, сообщили "Уралинформбюро" специалисты ведомства.
Тревогу поднял 14 июня собственник дома. "Он обратился к нам, сообщив, что в сторону дома с дороги летят камни, - пояснила агентству начальник отдела правовой и организационной работы Управления Евгения Игнатова. – В ряде мест частично разрушен старинный кирпич, из которого сделан дом Клементьевой. Наши специалисты вышли на объект, убедились, что строительные работы наносят дому вред, и сейчас готовят предписание по остановке работ на дороге".
По словам собеседника "Уралинформбюро", беспокойство вызывает и то, что строящаяся дорога поднята на два метра выше своего "исторического" уровня. Из-за этого дом Климентьевой оказывается "утопленным" под дорожным полотном. Причем не только в переносном смысле: дождевые либо талые воды, стекающие с дороги, могут попросту смыть дом, если на этом участке не будет обустроен водоотвод.
В данный момент фасад дома Клементьевой обшит "вагонкой" по всему периметру, а рядом с фундаментом прорыта временная дренажная канава. Как предположил председатель общественной организации "Уральский хронотоп" Олег Букин, такое специфическое оформление фасада может быть частью начавшейся реставрации памятника, либо мерой по защите здания от идущей рядом стройки.
Дом Клементьевой является классическим примером жилой застройки города конца XIX века. Примечателен он тем, что в 1905 году здесь располагался тайный склад оружия революционных боевых дружин.
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