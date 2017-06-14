В своей новой соцсети.

Mail.Ru Group и "Яндекс" запустили свою новую социальную сеть под названием Verb (англ. – "глагол"). Ее суть – публикация коротких статусов о текущих делах, пишет "Коммерсант" со ссылкой на представителей медиакомпаний.

Целевая аудитория - молодежь от 12 до 21 года. В Verb они смогут писать простые предложения-статусы: "Смотрю кино", "Прогулял пару”, "Сдал экзамен", "Готовлю обед". По замыслу создателей, в Verb можно будет рассказывать знакомым о повседневных делах и получить обратную связь, не "раздувая себя, как шары, на Facebook". В пост можно добавить снимок и геотег.

Чем активнее пользователь, тем выше его рейтинг. Лидеры получают статус "Мастер дела". Статус "Мастер слова" не предусмотрен, сообщает "Уралинформбюро".