От страха находку выбросили в море.

В Северном море рыбаки поймали в сети дельфина с двумя головами. Существо, выловленное в 30 километрах от берега Нидерландов, было мертво, пишет журнал New Scientist. Дельфин напоминал сиамских близнецов – с двумя головами, но общим телом.

Находки напугала рыбаков. Те сделали несколько фотографий и выбросили млекопитающее за борт. Снимки же передали ученым, сообщает "Уралинформбюро". По мнению экспертов, мутант умер сразу после рождения.