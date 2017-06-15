Санврачи недовольны столовой вуза.

В столовой Уральского Государственного Юридического Университета (Екатеринбург) обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Помимо этого в ходе проверки выяснилось, что в столовой не соблюдались условия хранения и транспортировки продуктов, не контролировался температурный режим хранения пищи, а работники своевременно не проходили медосмотры.

УрГЮУ придется заплатить 170 тысяч рублей в качестве штрафа. Представление с требованием устранить нарушения направлено руководиству вуза.