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В Тюмени пропали женщина с ребенкомСегодня в 10:18

  • Текст

Их ищут четвертый день.

В Тюмени разыскивают 32-летнюю женщину и ее 11-летнюю дочь. Как сообщили "Уралинформбюро" в поисковом отряде "Белая Сова - Тюмень", они пропали три дня назад.

Вайду и Анжелику Лошмановых в последний раз видели 12 июня 2017 года на Червишевском тракте. С тех пор они не выходили на связь ни с родственниками, ни со знакомыми.

Приметы Вайды: рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, черные короткие волосы. На женщине была красная "ветровка", черная "водолазка", синие джинсы. Приметы Анжелики: худощавая, русые волнистые волосы до плеч. Девочка была одета в темную "олимпийку" с красными и белыми полосками, красную футболку, синие джинсы.

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