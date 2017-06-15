Аэропорт Дубая избавят от многочасовых очередейСегодня в 14:30
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С помощью "умных" тоннелей .
Первый в мире "безбарьерный" терминал появится в аэропорту Дубая. Инновационные системы ObjectTech позволят избавится от очередей на паспортный контроль, в которых прибывшие пассажиры проводят немало времени, передает "Уралинформбюро".
Управляющая воздушными гаванями эмирата компания Dubai Airports заявила, что Генеральный директорат по вопросам резидентства и международным делам подписал соглашение с британским стартапом об установке в терминалах международного авиахаба биометрических тоннелей, пишет Arabian Business. Длинный проход от трапа до выхода в город, утомляющий пассажиров, предполагается использовать им во благо.
Технология сканирования лиц LIDAR, которую сегодня используют беспилотные автомобили Google, позволит идентифицировать прибывших по оцифрованным биометрическим паспортам. Такие документы уже содержат необходимые данные об отпечатках пальцев и фото сетчатки глаза. Таким образом отпадет необходимость отмечать свое прибытие в страну на пункте паспортного контроля.
В первом квартале 2017 года пассажиропоток в Дубайском международном аэропорту составил 22,5 миллиона человек (+7,4% к аналогичному периоду 2016-го). Предполагается, что в целом за год он достигнет отметки в 89 миллионов.
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