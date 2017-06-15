×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Китайские ученые разобьют на Луне огородСегодня в 10:06

  • Текст

И посадят картофель.

Ученые Поднебесной намерены выяснить, возможно ли выращивать картофель и насекомых на Луне.

В рамках исследований астрофизики работают над созданием миниатюрной цилиндрической экосистемы на Луне, внутри которой поместят несколько картофельных ростков и личинок насекомых. Капсула отправится в пункт назначения в следующем году на борту автоматической межпланетной станции "Чанъэ-4", сообщает издание Chongqing Morning Post.

Если картофельные ростки приживутся, на спутнике Земли сформируют перевалочный пункт для дальнейшей колонизации Марса, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

За дешевую ипотеку заплатят шельфом.

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.

На вес мусора

На вес мусора

Во что влетят уральцам отходы?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×