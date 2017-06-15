И посадят картофель.

Ученые Поднебесной намерены выяснить, возможно ли выращивать картофель и насекомых на Луне.

В рамках исследований астрофизики работают над созданием миниатюрной цилиндрической экосистемы на Луне, внутри которой поместят несколько картофельных ростков и личинок насекомых. Капсула отправится в пункт назначения в следующем году на борту автоматической межпланетной станции "Чанъэ-4", сообщает издание Chongqing Morning Post.

Если картофельные ростки приживутся, на спутнике Земли сформируют перевалочный пункт для дальнейшей колонизации Марса, передает "Уралинформбюро".